В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина опровергли сообщения СМИ о массовых увольнениях врачей из Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ).

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина опровергли сообщения СМИ о массовых увольнениях врачей из Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ)."Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет", — указывается на сайте организации.В пресс-службе центра также уточнили, что задачей нового руководства НИИ ДОиГ является внедрение в работу изменений, которые позволят оказывать помощь детям на высочайшем уровне, принятом в мировой практике.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что после прихода на пост директора НИИ ДОиГ Светланы Варфоломеевой врачи начали массово увольняться из организации. В частности, РЕН ТВ процитировало обращение врачей, в котором они говорят о том, что новое руководство "создало в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию".Центр имени Блохина находится на Каширском шоссе в Москве и является одной из крупнейших онкоклиник России. В августе в пресс-службе центра уже опровергали сообщения СМИ о якобы готовящемся массовом сокращении ставок. Тогда в организации разъяснили, что реструктуризация и плановое сокращение коснется только вакантных ставок, сформированных еще в 90-х годах ХХ века.