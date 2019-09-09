Супруга и дочь Виктора Бута прибыли в США. В аэропорту Нью-Йорка Аллу и Елизавету Бут встретили российские дипломаты.

Супруга и дочь Виктора Бута прибыли в США. В аэропорту Нью-Йорка Аллу и Елизавету Бут встретили российские дипломаты.Впервые за 7 лет родственники смогут увидеться с главой семьи, который отбывает срок в тюрьме строго режима Мэрион, передает "Россия 24".Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия в Колумбию. В 2010 году Бута экстрадировали в США, а спустя два года приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов.