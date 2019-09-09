Как и прогнозировали политологи, самая серьезная борьба развернулась между претендентами от «Единой России» и КПРФ

Как и прогнозировали политологи, самая серьезная борьба развернулась между претендентами от «Единой России» и КПРФВ регионе 8 сентября состоялось сразу 19 избирательных кампаний. Население голосовало за кандидатов в местные главы и депутатов. Самое пристальное внимание – за дополнительными выборами депутата областной Думы от Нерехтского района.В следующем году в Костромской области будет формироваться новый состав регионального парламента. Поэтому прошедшие 8 сентября дополнительные выборы депутата от Нерехтского района стали своеобразной «репетицией».В бюллетени были внесены фамилии четверых кандидатов – все они представители парламентских политических партий. Как и прогнозировали политологи, самая серьезная борьба развернулась между претендентами от «Единой России» и КПРФ.С одной стороны – единоросс, промышленник и предприниматель, который имеет опыт общественной работы и решения вопросов на самом высоком уровне, Вадим Брюханов. С другой – коммунист, врач местной больницы с большим авторитетом Михаил Дзезюля. Нерехта, к слову, долгое время была в авангарде «красного пояса» Костромской области, коммунисты в районе заручались большой поддержкой населения.По некоторой информации, на выборах в Нерехте могли быть провокации. Поэтому именно к этой избирательной кампании пристальное внимание появилось у журналистов. В областной избирательной комиссии аккредитовались аж 150 представителей СМИ.«Ситуация крайне спокойная», - отметил на одной из пресс-конференций председатель регионального избиркома Михаил Барабанов.Вполне возможно, поэтому и на участках в день голосования появились лишь 25 корреспондентов от трех редакций. «Горячих» фактов для журналистов попросту не было. Прозрачность выборов контролировали 62 наблюдателя.«У наблюдателей была возможность на всех избирательных участках работать, в том числе, и на выездные голосования наблюдатели ездили. Хочу сказать, что именно здесь на выборах в Нерехте и Нерехтском районе была уникальная ситуация, когда фактически все наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса, которые хотели поучаствовать в выездном голосовании, в нем участвовали. В Костромской области на этих выборах наблюдатели могли свободно работать на всех избирательных участках, это очень важно», - прокомментировал координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Костромской области Николай Сорокин.Положительно процесс голосования в Нерехтском районе оценил и депутат Государственной Думы Алексей Ситников. Он лично посетил избирательные участки и отметил активность населения.«Выборы сегодня вызывают интерес у населения. И это здорово, что жителям Нерехтского района не безразлично, кто будет представлять их интересы в Костромской областной Думе. Это говорит о гражданской ответственности жителей и подтверждает тезис о том, что представительная власть на региональном уровне имеет значение для людей. Они осознают важность своего представительства и это значит, что победивший кандидат, действительно будет пользоваться достаточно серьезной поддержкой жителей», - подчеркнул Алексей Ситников.По итогам голосования явка в Нерехтском районе составила 36,85%. Победу на выборах одержал кандидат от «Единой России» Вадим Брюханов. Свои голоса ему доверили 62,83% избирателей. У коммуниста Михаила Дзезюли уровень поддержки оказался вдвое меньше, он получил лишь 30,15% голосов.В целом «Единая Россия» в Костромской области укрепляет свои позиции. Кроме дополнительных выборов в Нерехтском районе в регионе состоялось 18 избирательных кампаний в местные органы власти. По итогам голосования 70% мандатов получили единороссы, у них 28 мандатов. Причем уровень поддержки населения достигает 87,5%. Также в органах местного самоуправления еще 7 кресел получили представители ЛДПР, 4 – кандидаты от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.«Вызывает удовлетворение активность избирателей. Благодарю земляков за ответственное отношение к будущему своей малой родины, своей области, своих городов, районов, сельских поселений. Серьезная поддержка кандидатов от партии «Единая Россия» - 70% от общего числа замещаемых мандатов – залог продуктивной реализации на территории региона инициатив Президента России, губернатора, национальных и партийных проектов», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Анохин.