Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2 процента, что выше показателя 2018 года.

Средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2 процента. На пресс-конференции в информационном центре ЦИК Элла Памфилова сообщила, что, что выше показателя 2018 года.По ее словам, в прошлом году явка была 37,6 процента. Нынешняя явка средняя выше на 3,5 процента.8 сентября в 85 регионах Российской Федерации прошло более пяти тысяч выборов разного уровня. Памфилова сообщила, что серьезных нарушений зафиксировано не было. Однако она призвала внимательно рассмотреть все поступившие жалобы.