Председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала избирательные комиссии не спешить рапортовать об итогах голосования, а внимательно рассмотреть все поступившие жалобы.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала избирательные комиссии не спешить рапортовать об итогах голосования, а внимательно рассмотреть все поступившие жалобы."Если видите, выявляете те или иные нарушения — решительно отменяйте выборы и наказывайте в рамках своей компетенции виновных. Если будут основания, передавайте материалы в правоохранительные органы", — порекомендовала она. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".Так же Памфилова высказалась по поводу вброса бюллетеней на одном из участков для голосования в подмосковном Сергиевом Посаде."Или мозгов нет, или совести нет", — охарактеризовала глава Центризбиркома тех, кто делает такие вещи."Я уже об этом говорила: есть видеонаблюдение, где все контролируется. Если не провокация, то глупость, преступление", — добавила она, подчеркнув, решением территориальной избирательной комиссии итоги голосования на этом участке были отменены.Всего на данный момент решено отменить итоги голосования на 8 избирательных участках в четырех субъектах РФ.Серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в целом по стране, по словам Памфиловой, зафиксировано не было.