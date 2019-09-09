В Санкт-Петербурге продолжается грандиозная парусная регата, в которой участвуют более 700 спортсменов. Соревнования чемпионата города проходят на акватории Невской губы Финского залива и захватывают три пары выходных сентября.

В Санкт-Петербурге продолжается грандиозная парусная регата, в которой участвуют более 700 спортсменов. Соревнования чемпионата города проходят на акватории Невской губы Финского залива и захватывают три пары выходных сентября.Этот турнир – одно из старейших яхтенных соревнований Северной столицы, который впервые был проведен еще до Великой Отечественной войны. А нынче это главный старт сезона в городе на Неве, в котором может принять участие любой желающий."Сегодня гонки проходят на двух дистанциях, — рассказывает главный судья Сергей Темес. — в следующие выходные к нам присоединятся швертботы. Погода пока нас не сильно балует, достаточно слабый ветер, но гонки проводить можно".Благодаря своему масштабу, чемпионат представляет собой грандиозное парусное зрелище, дающее наиболее полное представление о профессиональном и любительском яхтинге в городе. Ежегодно побороться за титул чемпиона на воду выходят более 70 судов, а суммарное число участников превышает 700 яхтсменов.В регате выступает большинство классов яхт, представленных в Петербурге. Здесь участвуют крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы и парусные доски. Среди них: абсолютная группа (яхты, обмеренные по ORC), "Л-6", "Четвертьтонник", яхты типа "Цетус" и "Конрад-44", "Картер-30", "Santer-760", "Минитонник", "Дракон", "Platu-25, "SB20", швертботы и другие."Победа на чемпионате Санкт-Петербурга по парусному спорту имеет особый статус. Наравне с любителями в гонке традиционно принимают участие и самые именитые спортсмены, участники Олимпийских игр и победители международных соревнований. За долгую историю проведения регаты зачастую ее чемпионами становились действительно выдающиеся яхтсмены", — комментирует Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза.