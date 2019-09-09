В Тульской области пенсионеру не понравилась громкая музыка, доносившаяся из машины таксиста. Теперь раздраженный мужчина выступает фигурантом уголовного дела — он обвиняется в убийстве.

В Тульской области пенсионеру не понравилась громкая музыка, доносившаяся из машины таксиста. Теперь раздраженный мужчина выступает фигурантом уголовного дела — он обвиняется в убийстве.По данным следствия, инцидент произошел 7 сентября. Одному из жильцов дома не понравилась громкая музыка, которая доносилась из автомобиля таксиста, потому он сделал тому замечание. Водитель отказался реагировать на это и не убавил звук. После этого пенсионер вышел из дома с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в голову таксисту.Как рассказала "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Анна Киречеева, подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).