Министерство финансов России, скорее всего, даст положительный отзыв на проект закона, согласно которому будет разрешена продажа пива на спортивных аренах страны. При этом позиция правительства РФ пока окончательно не определена, но кабмин склоняется к разрешению продаж слабоалкогольных напитков.

Министерство финансов России, скорее всего, даст положительный отзыв на проект закона, согласно которому будет разрешена продажа пива на спортивных аренах страны. При этом позиция правительства РФ пока окончательно не определена, но кабмин также склоняется к разрешению продаж слабоалкогольных напитков.Во многом на положительное решение Минфина повлияло то, что крупные спортивные мероприятия, проводимые в России в последние годы и, в частности, чемпионат мира по футболу-2018, показали, что продажа пива на стадионах не приводила к негативным последствиям в части безопасности.Кроме того, как сообщает издание "Известия", в Минфине верят в то, что реализация пива во время проведения международных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка услуг. Может увеличиться и инвестиционная привлекательность организации спортмероприятий.Запрет на продажу пива на стадионах действует в нашей стране с 2005 года. Его временно отменяли на период проведения футбольного World Cup-2018.