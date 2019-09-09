По версии следствия, обвиняемая похитила деньги из кассы магазина в Коврове, где работала продавцом.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Вязниковского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Весной текущего года в дежурную часть полиции обратились представители одной из торговых точек, сообщившие, что из кассы магазина были похищены денежные средства в сумме почти 10 000 рублей. В ходе опроса заявители отметили, что за несколько дней до пропажи денег на работу в магазин приняли новую сотрудницу, которая после происшествия в торговой точке не появлялась.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили местонахождение предполагаемой подозреваемой в хищении.Фигурантка была задержана на территории города Владимира, где проживала в арендованной квартире.Свою вину в совершении кражи денег злоумышленница признала.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.