Стала известна дата и место газовых переговоров России, Украины и Евросоюза - 19 сентября, Брюссель. Контракт на транзит российского газа в ЕС истекает 31 декабря. Чтобы Европа зимой не замерзла, срочно необходимы новые договоренности. 9 сентября глава Газпрома в разговоре с президентом назвал условие, при котором украинские потребители могут получить существенную скидку.

Стала известна дата и место газовых переговоров России, Украины и Евросоюза — 19 сентября, Брюссель. Контракт на транзит российского газа в ЕС истекает 31 декабря. Чтобы Европа зимой не замерзла, срочно необходимы новые договоренности. 9 сентября глава "Газпрома" в разговоре с президентом назвал условие, при котором украинские потребители могут получить существенную скидку.Пока в товарищах согласья нет. Есть три варианта развития событий. Европа хочет, чтобы Москва и Киев подписали новый транзитный договор сразу на 10 лет. Россия предлагает продлить на год контракт действующий. А Киев не исключает полной остановки транзита 1 января 2020 года. Именно поэтому до конца года "Газпром" закачает в европейские подземные хранилища впрок вдвое больше газа, чем год назад — 11,4 миллиарда кубометров газа.Помимо транзита Москва предлагает самому Киеву покупать газ дешевле, чтобы снизить ценник для украинских потребителей."Первоочередным вопросом является то, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности "Газпром" с российской стороны должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", — поясняет главе российского государства Алексей Миллер."Нужно содержать их, платить за это", — отмечает главе "Газпрома" Владимир Путин."Это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом", цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже к текущему уровню", — продолжает председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.Если посмотреть, сколько газа могут позволить себе на среднемесячную зарплату жители разных стран, на первом месте Люксембург: топливо там недешевое — 30 рублей за кубометр, но за счет низких налогов — высокие доходы на душу населения. Второе и третье места — у Казахстана и России. Самый дешевый газ в Европе в Казахстане — по 3 рубля, в России — по 6. Украина аж на 33 месте: 20 рублей кубометр, и всего 1000 кубов в месяц — на среднюю зарплату. Это в 7 раз меньше, чем в Казахстане, и в 6 раз меньше, чем в России.Зато на восточном фланге в декабре нас ждет историческое событие — запуск "Силы Сибири". Там все идет без сбоев, все по графику. 1 декабря газ пойдет в Китай. Причем, на маршруте скоро может появится новый игрок, а российско-китайский дуэт превратится в трио."Сила Сибири" соединила самого крупного продавца газа в мире Россию и самого крупного покупателя топлива — Китай. Один триллион кубометров газа будет поставлен на китайский рынок в ближайшие 30 лет. Магистральный газопровод будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и китайским соседям. Это так называемый восточный маршрут. В перспективе заработают еще два маршрута поставок: дальневосточный — из центра добычи на Сахалине, и западный — с богатейшего бассейна Ямала."Я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов и Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, с тем чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию", — поручил президент России.Через Монголию путь короче, плюс Россия открывает для себя новый энергорынок.