Бывший президент Украины Петр Порошенко трогательно обратился к жене. Чтобы сделать интимное признание лидер партии Европейская солидарность воспользовался публичной страницей в социальной сети.

Бывший президент Украины Петр Порошенко трогательно обратился к жене. Чтобы сделать интимное признание лидер партии "Европейская солидарность" воспользовался публичной страницей в социальной сети.После позорного провала во время второго тура выборов президента Украины, когда Петра Порошенко поддержали менее четверти избирателей, он все же решился остаться в мире большой политики. Теперь "шоколадный король" заседает в Верховной раде во главе собственной партии "Европейская солидарность".Одновременно с этим Петр Порошенко не забывает о поддержании собственного образа, для чего он использует не только те или иные политические события, но и семейные, глубоко интимные отношения. Так, на своей странице в Facebook, за обновлениями которой следят почти 2,5 миллиона человек, он трогательно признался в любви к своей жене.Материал дополняется.