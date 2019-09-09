Владивосток открыл новую главу круизного туризма. Сегодня главный российский порт на Тихом океане встретил мега-лайнер Спектрум морей и в истории России это впервые. Более того, в ближайшие годы Владивосток останется единственным городом страны, способным принять такие города на воде.

Во Владивостоке открыта новая глава круизного туризма. В главном российском порту на Тихом океане сегодня встретили крупнейший в истории России мега-лайнер "Спектрум морей". Кроме того, в ближайшее время морская гавань Владивостока останется единственной в стране, способной принимать такие "города на воде", передают "Вести: Приморье".Дальневосточная столица встретила почти 5 тысяч туристов, и это далеко не предел. Владивосток планирует установить очередной рекорд. С этого момента в бухту Золотой Рог будут заходить не просто большие, а гигантские корабли. Этого момента владивостокцы и представители мировых круизных компаний ждали уже давно.Первый запрос на заход огромного океанского судна поступил еще в 2012 году. Однако его пришлось отклонить. Для такой громадины места под водой было недостаточно. Но заявки продолжали поступать со всего света, и вот, наконец в 2018 году, компания "Росморпорт" приступила к дноуглубительным работам. Когда пришло очередное письмо из "Карибской крутизной компании" в Майами о том, что в порт направляется "Спектрум морей", оставалось выкопать всего два метра.На борту супершипа провели небольшую церемонию приветствия. Капитан Чарльз Тайге не может нарадоваться собственному счастью. Не прошло и полугода, как ему доверили совершенное новый, только спущенный со стапелей "Спектрум морей". А теперь, из множества коллег ему выпала возможность выступить в качестве первооткрывателя Владивостока, бухты Золотой Рог и всей России для трансокеанских лайнеров-гигантов. Как оказалось, в капитанском братстве это очень ценно."Перед этим был только в одно российскому порту — заходил на небольшом лайнере в Санкт-Петербург. Это было около 20 лет назад. А сейчас я стал первым среди всех капитанов теперь уже круизных мегалайнеров, кто зайдет в бухту Золотой Рог. В нашей сфере далеко не каждый получает шанс стать частью истории. Ведь я стану первооткрывателем Владивостока для всего флота нашей организации", — рассказал капитан океанского суперлайнера "Спектрум морей" Чарльз Тайге.На данный момент флотилия одной из крупнейших мировых круизных компаний составляет около трех десятков судов. И среди них "Спектр морей" является далеко не самым большим. Напомним, длина лайнера - 348 метров, он насчитывает 1,5 десятка палуб, вмещает до 5 тысяч пассажиров и еще полтора тысяч членов экипажа. Однако "Гармония морей", которую можно назвать его старшей сестрой, длиннее на 15 метров. Теперь ее капитан также мечтает зайти во владивостокскую бухту.А сейчас во Владивосток торопится второй суперлайнер в этом году - "Квантум морей". Морской вокзал встретит судно 18 сентября.