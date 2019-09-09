Владимиру Зеленскому удалось добиться того, что украинские власти обещали сделать давно – еще во времена президентства Петра Порошенко. Однако теперь бывшего шоумена обвиняют в предательстве и грозятся ему государственным переворотом именно за то, что он сделал.

Владимиру Зеленскому удалось добиться того, что украинские власти обещали сделать давно – еще во времена президентства Петра Порошенко. Однако теперь бывшего шоумена обвиняют в предательстве и грозятся ему государственным переворотом именно за то, что он сделал.Состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной своей заслугой успели назвать практически все политические силы в Киеве. И только Владимира Зеленского местные эксперты и политические деятели обвиняют в том, что он "сыграл на руку" российскому лидеру Владимиру Путину и сделал только хуже."С моей точки зрения, плюс от обмена один – наши люди оказались дома. Минусов и рисков я вижу гораздо больше", – цитирует издание "Политнавигатор" бывшего заместителя министра по делам "оккупированных территорий" Георгия Туку. В результате сложилась уникальная ситуация – когда украинское общество считало, что обмен заключенными между странами невозможен, оно заявляло о необходимости этого процесса. Как только он произошел, украинцы стали говорить, что стало только хуже. И ответственность за все проблемы, по их словам, несет именно Владимир Зеленский."Внутренняя ситуация в стране, с моей точки зрения, ухудшилась", – подчеркнул Георгий Тука. По его словам, несмотря на заявления о том, что Владимир Зеленский несет на Украину мир, участники боевых действий в Донбассе начинают все сильнее и более открыто выражать свое недовольство."То общение, которое я имел, свидетельствует о следующем: оценка действий президента Зеленского существенно изменилась от "поживем-увидим", до "предатель украинского народа", – рассказал бывший чиновник о настроениях военных и боевиков добровольческих батальонов.Материал дополняется.