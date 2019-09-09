Людмила Максакова попала под прицел камер журналистов. Легендарная артистка пришла на Новодевичье кладбище почтить память близкого человека.

Людмила Максакова попала под прицел камер журналистов. Легендарная артистка пришла на Новодевичье кладбище почтить память близкого человека.Накануне, 8 сентября, исполнилось 100 лет со дня рождения известной актрисы Людмилы Целиковской. Свой последний приют в 1992 году артистка нашла на Новодевичьем кладбище. Именно сюда почтить память великой актрисы пришли ее самые близкие и друзья.Сначала, в 12 часов дня, пришла ближайшая подруга Надежда Якунина. Она положила цветы, налила воды в вазы. Затем появилось еще трое – внук Людмилы Целиковской Каро, его мать и еще одна приятельница умершей актрисы по имени Мара. Близкие также подошли к могиле, возложили цветы, немного постояли.Спустя час к могиле Людмилы Целиковской подошла ее тезка Людмила Максакова. Артистка предстала перед памятником любимой подруге в жемчужно-сером брючном костюме, с внушительными, но скромными украшениями, и в затемненных очках. Не секрет, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Целиковская и Максакова состояли в теплых отношениях. У них было много общего: обе из Астрахани и обе – Людмилы Васильевны.Как утверждает , Максакова долго стояла у могилы покойной подруги. Ее одиночество прерывали наглые вопросы прохожих, интересующихся, дескать, неужели та была лично знакома с самой Целиковской. "Вам-то какое дело?!" – жестко оборвала все расспросы Людмила Максакова.В одном из интервью артистка с восхищением отзывалась о Людмиле Целиковской. "Она была необыкновенной женщиной из особой породы людей-астраханцев. Всесторонне развитая, необычайно одаренная, писала пьесы, великолепно пела. И при этом в ней не было и тени зазнайства", – говорила .