Обмен заключенными между Россией и Украины в соседней стране восприняли неоднозначно. Поговаривают, что президент Владимир Зеленский намерен добиться мира в Донбассе любым путем. Даже ценой суверенитета страны.
Обмен заключенными между Россией и Украины в соседней стране восприняли неоднозначно. Поговаривают, что президент Владимир Зеленский намерен добиться мира в Донбассе любым путем. Даже ценой суверенитета страны.
Сыграет ли роль освобождение Украиной ополченца Владимира
Цемаха, задался вопросом военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, российский
лидер "никогда не платит добром". Да и вообще, написал аналитик в
колонке на сайте "Обозреватель", Владимир Путин не склонен идти на
компромиссы.
Президенту России нужно одно – суверенитет Украины, полагает
военный эксперт. "И если со стороны Кремля осуществляются какие-либо
встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом", – заявил Жданов.
Он отметил, что в команде Зеленского начали звучать
предложения об амнистии участников боевых действий на стороне Донецкой и
Луганской республик. Жданов напомнил, что в одном из августовских интервью
новоиспеченный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обронил фразу, что
Донбассу придется дать особый статус.
К слову, специальное положение ДНР и ЛНР
предусмотрено минскими соглашениями, подписанными Киевом пять лет назад. Учитывая, что у есть большинство в парламенте, принять решения об амнистии и особом статусе Донбасса не составит труда, полагает военный аналитик.
"На
сегодняшний день я вижу, что взят курс на "мир любой ценой". Значит,
ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не
существует", – резюмировал Жданов.
Окончание войны в регионе было одним из главных предвыборных
обещаний Владимира Зеленского. Тем не менее боевые действия в регионе
продолжаются. Потери несут как ополченцы, так и украинские военнослужащие.
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся в
субботу, 7 сентября. Всего обменяли 70 человек, по 35 с каждой стороны. Среди
вернувшихся – главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и задержанные
недалеко от Керченского пролива моряки. встретил военнослужащих в киевском
аэропорту.