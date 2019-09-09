Обмен заключенными между Россией и Украины в соседней стране восприняли неоднозначно. Поговаривают, что президент Владимир Зеленский намерен добиться мира в Донбассе любым путем. Даже ценой суверенитета страны.

Обмен заключенными между Россией и Украины в соседней стране восприняли неоднозначно. Поговаривают, что президент Владимир Зеленский намерен добиться мира в Донбассе любым путем. Даже ценой суверенитета страны.Сыграет ли роль освобождение Украиной ополченца ВладимираЦемаха, задался вопросом военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, российскийлидер "никогда не платит добром". Да и вообще, написал аналитик вколонке на сайте "Обозреватель", Владимир Путин не склонен идти накомпромиссы.Президенту России нужно одно – суверенитет Украины, полагаетвоенный эксперт. "И если со стороны Кремля осуществляются какие-либовстречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом", – заявил Жданов.Он отметил, что в команде Зеленского начали звучатьпредложения об амнистии участников боевых действий на стороне Донецкой иЛуганской республик. Жданов напомнил, что в одном из августовских интервьюновоиспеченный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обронил фразу, чтоДонбассу придется дать особый статус.К слову, специальное положение ДНР и ЛНРпредусмотрено минскими соглашениями, подписанными Киевом пять лет назад. Учитывая, что у есть большинство в парламенте, принять решения об амнистии и особом статусе Донбасса не составит труда, полагает военный аналитик."Насегодняшний день я вижу, что взят курс на "мир любой ценой". Значит,ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто несуществует", – резюмировал Жданов.Окончание войны в регионе было одним из главных предвыборныхобещаний Владимира Зеленского. Тем не менее боевые действия в регионепродолжаются. Потери несут как ополченцы, так и украинские военнослужащие.Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся всубботу, 7 сентября. Всего обменяли 70 человек, по 35 с каждой стороны. Средивернувшихся – главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и задержанныенедалеко от Керченского пролива моряки. встретил военнослужащих в киевскомаэропорту.