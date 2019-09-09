Самара отмечала 433-летие три дня – с 6 по 8 сентября. Жителей веселили Денис Клявер, Зара и группа Рондо. Хедлайнером же торжества стал Дима Билан. Правда, не всем выступление победителя Евровидения пришлось по душе...

Самара отмечала 433-летие три дня – с 6 по 8 сентября. Жителей веселили Денис Клявер, Зара и группа "Рондо". Хедлайнером же торжества стал Дима Билан. Правда, не всем выступление победителя "Евровидения" пришлось по душе...В Интернете появилась под названием: "Требую публичных извинений от властей Самары за приглашение на день города Димы Билана"."Многие пришли именно на его выступление, – говорится в открытом обращении к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. – Однако, он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей".Но нашлись и те, кому эротические танцы Димы пришлись по душе – как он призывно извивался на сцене! Кадры фееричного выступления опубликовал Telegram-канал Yobajur. Многим захотелось быть той самой сценой!.. И сразу вспомнились стихи Гавриила Державина: "Если б милые девицы / Так могли летать, как птицы, / И садились на сучках, / Я желал бы быть сучочком, / Чтобы тысячам девочкам / На моих сидеть ветвях".Скандал с Биланом в Самаре набирает обороты. Хотя заподозрить певца в употреблении наркотических средств или спиртного сложно. Да и работает он всегда "вживую". А то, что на сцене была эротика... Ну так на то она и молодость!