Актриса Татьяна Кравченко вспомнила, как была влюблена в коллегу по цеху. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 звезда сериала Сваты призналась, что артист не ответил ей взаимностью.

Актриса Татьяна Кравченко вспомнила, как была влюблена вколлегу по цеху. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"звезда сериала "Сваты" призналась, что артист не ответил ей взаимностью.По словам Кравченко, она была так увлечена актером АлександромАбдуловым, что ушла от первого мужа – художника-постановщика школы-студии МХАТВладимира Лавинского. В этом браке Татьяна прожила всего два года."Я ушла от Володи и поселилась в общежитии недалеко то местажительства Абдулова. В Сашу тогда все были влюблены. Как он прекрасно сыграл вкартине "В списках не значился". Он обладал каким-то природным обаянием. Апотом мы вместе играли в картине "Предчувствие любви", – рассказала Кравченко впрограмме "Судьба человека".Артистка добавила, что Абдулов так и не ответил ейвзаимностью. Татьяна и Александр стали очень хорошими друзьями. Кроме того,артист в то время был влюблен в другую девушку. Кравченко говорит, что Абдуловзнал о ее чувствах."Я понимала, что я ему не пара. Он другой совсем. Мы былихорошей парой на сцене, с ума сходили за кулисами, а в жизни… Ему нравились маленькие",– призналась звезда сериала "Сваты" в сегодняшнем выпуске шоу .Артистка поведала также, что ее первый брак был ошибкой. Отношенияпостепенно сошли на нет. Они не были готовы к совместной жизни."Там тоже все переросло в дружеские отношения. Один раз яприехала, а он в кровати с натурщицей. Самое интересное, отношения былинастолько высоки, что не до этого семейного быта. Он так мне обрадовался иговорит ей: "Вставай, ко мне жена приехала". Я говорю: "Куда она в два часаночи пойдет? Идемте, я вас положу". Положила ее в мастерской. Обогретое место,легла рядом с ним. Прекрасно провели с ним эту ночь", – поделилась ТатьянаКравченко в эфире программы