Обновленный многофункциональный ударный вертолет Ми-24П-1М стал реально цифровым, заявил представитель концерна Радиоэлектронные технологии. Боевой машине заменили 90% всей электроники: поставили современный пилотажный комплекс, навигацию, связь и систему управления оружием.

Обновленный многофункциональный ударный вертолет Ми-24П-1М стал "реально цифровым", заявил представитель концерна "Радиоэлектронные технологии". Боевой машине заменили 90% всей электроники: поставили современный пилотажный комплекс, навигацию, связь и систему управления оружием, пишет агентство РИА Новости.Кроме того, вертолет теперь оснащен комплексом бортовой обороны от зенитных ракет, получил новый автопилот и может самостоятельно обнаруживать и распознавать цели. За эту функцию отвечает радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой.Новую версию Ми-24 презентовали на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Как заявил директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, модернизированная машина была разработана специалистами холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Радиоэлектронные технологии". Его тактико-технические характеристики выше, чем у предшественников, что делает Ми-24П-1М еще привлекательнее для покупателей.