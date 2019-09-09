В России разработана целая линейка двигателей мощностью от 8 до 25 тысяч лошадиных сил для боевых кораблей. Речь идет о силовых установках для десантных амфибий Зубр и Мурена, а также для фрегатов проекта 22350 и корветов проекта 20386. Таким образом российские производители больше не зависят от украинских двигателей.

В России разработана целая линейка двигателей мощностью от 8 до 25 тысяч лошадиных сил для боевых кораблей. Речь идет о силовых установках для десантных амфибий "Зубр" и "Мурена", а также для фрегатов проекта 22350 и корветов проекта 20386. Таким образом российские производители больше не зависят от украинских двигателей, заявил в интервью агентству РИА Новости генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин.Теперь в планах у ОДК разработать замену французским авиационным двигателям. Например, на легком отечественном вертолете Ка-226 стоит Arrius 2G1. Однако в этом году должен быть согласован эскизно-технический проект российского аналога ВК-650В. Шмотин уточнил, что если вертолету "Ансат" хватит мощности в 600-700 лошадиных сил, то новый двигатель могут установить и на него.Замена силовой установки с французской Ardiden 3G на отечественный ВК-1600В ждет и перспективный вертолет среднего класса Ка-62.Кроме того, генеральный конструктор ОДК заявил, что корпорация формирует задел на будущее для создания двигателя для авиалайнера Sukhoi Superjet 100. Сейчас он летает на французских SaM146. Однако российские разработчики считают, что самолету нужен современный двигатель отечественного производства, который превзойдет иностранный аналог. Если появится заказ от "Гражданских самолетов Сухого", то ОДК будет готова построить такую силовую установку в обозримые сроки.В заключении Шмотин рассказал о создании перспективного двигателя для скоростного вертолета на основе ВК-2500, который пока носит рабочее название ПДВ-4000. Он сможет выдавать мощность до 5000 лошадиных сил.