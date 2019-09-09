В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России в Калининграде сыграет с командой Казахстана. Стали известны стартовые составы команд на предстоящее противостояние.

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России в Калининграде сыграет с командой Казахстана. Стали известны стартовые составы команд на предстоящее противостояние.Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семенов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба.Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Петров, Камболов, Бакаев, Зобнин, Ионов, Кудряшов, Смолов, Комличенко.Состав @TeamRussia на отборочный матч @UEFAEURO с Казахстаном