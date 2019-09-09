Российская теннисистка Анна Блинкова стала победительницей турнира серии Челленджер, который прошел в американском Нью-Хэйвене. В финале россиянка обыграла представительницу США Усве Майтане Арконаду.

Российская теннисистка Анна Блинкова стала победительницей турнира серии "Челленджер", который прошел в американском Нью-Хэйвене. В финале россиянка обыграла представительницу США Усве Майтане Арконаду.Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. Встреча завершилась в пользу Блинковой со счетом 6:4, 6:2. Россиянка была посеяна на турнире под седьмым номером.