Артист Никита Джигурда выступил в защиту певца. Эпатажный шоумен считает, что для шоу-бизнесеа это рядовая ситуация.

Артист Никита Джигурда выступил взащиту певца. Эпатажный шоумен считает, что для шоу-бизнесеа это рядовая ситуация."Для меня понятно состояниепоп-звезд, артистов, которые востребованы и которые, естественно, на гастроляхустают. Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, еслизрители недовольны", – говорит Никита Джигурда.По словам артиста, он сам парураз выходил на сцену в состоянии легкого алкогольного опьянения. Джигурда говорит,что в таком виде его очень любят зрители."Всем известно, что многиезвезды в шоу-бизнесе – секс, наркотики, рок-н-ролл. Другое дело, что с Димкойне первый раз такое происходит", – цитирует Никиту Джигурду .Напомним, выступлениена Дне города в Самаре завершилось скандалом. Зрители говорят, что артистнеадекватно вел себя на сцене. Артист подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глазаи странно двигался. Более того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения"пел мимо нот. Зрители заподозрили, что звезда отечественной эстрады была пьяна.В Интернете уже появилась петицияпод названием: "Требую публичных извинений от властей Самары заприглашение на день города ". Артист и его представителиситуацию пока не комментируют.