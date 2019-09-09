Артист Никита Джигурда выступил в
защиту певца. Эпатажный шоумен считает, что для шоу-бизнесеа это рядовая ситуация.
Артист Никита Джигурда выступил в
защиту певца. Эпатажный шоумен считает, что для шоу-бизнесеа это рядовая ситуация.
"Для меня понятно состояние
поп-звезд, артистов, которые востребованы и которые, естественно, на гастролях
устают. Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, если
зрители недовольны", – говорит Никита Джигурда.
По словам артиста, он сам пару
раз выходил на сцену в состоянии легкого алкогольного опьянения. Джигурда говорит,
что в таком виде его очень любят зрители.
"Всем известно, что многие
звезды в шоу-бизнесе – секс, наркотики, рок-н-ролл. Другое дело, что с Димкой
не первый раз такое происходит", – цитирует Никиту Джигурду .
Напомним, выступление
на Дне города в Самаре завершилось скандалом. Зрители говорят, что артист
неадекватно вел себя на сцене. Артист подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глаза
и странно двигался. Более того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения"
пел мимо нот. Зрители заподозрили, что звезда отечественной эстрады была пьяна.
В Интернете уже появилась петиция
под названием: "Требую публичных извинений от властей Самары за
приглашение на день города ". Артист и его представители
ситуацию пока не комментируют.