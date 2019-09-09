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На Аллу Пугачеву и Максима Галкина пожаловались именитому правозащитнику. Оказывается, роскошный дом именитой пары построен с нарушениями.

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