После переговоров России и Франции в формате 2+2 глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал суровый ответ на попытку провокации со стороны его американского коллеги Марка Эспера. Попытка пристыдить Москву за проведение независимой политики в интересах собственного народа явно провалилась.

После переговоров России и Франции в формате "2+2" глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал суровый ответ на попытку провокации со стороны его американского коллеги Марка Эспера. Попытка пристыдить Москву за проведение независимой политики в интересах собственного народа явно провалилась.Состоялось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, на котором обе страны были представлены на уровне глав Минобороны и МИД. Примечательно, что свое влияние на двустороннюю встречу попытались оказать США.Так, накануне переговоров глава Пентагона Марк Эспер заяил: "Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО". Он добавил, что российским властям, с его точки зрения, следует начать следовать правилам, которые были установлены Вашингтоном.Подобную провокацию прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты", – цитирует главу российского дипломатического ведомства. Он напомнил, как американские власти допускают прямую военную агрессию против других стран, вмешиваются во внутренние дела, в том числе и в России, поддерживают государственные перевороты и не считаются с интересами даже ближайших союзников.Именно поэтому, подчеркнул Сергей Лавров, очень важно понимать, какое именно поведение на международной политической арене американские политики понимают как нормальное. Комментарий министра иностранных дел России своим ответом дополнил глава Минобороны страны. "Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, – мы, наверное, все-таки побудем пока "ненормальными", – отрезал Сергей Шойгу.Материал дополняется.