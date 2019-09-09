Следственный комитет России предъявил обвинение в разбое напавшему на председателя ЦИК Эллу Памфилову в Подмосковье.

Следственный комитет России предъявил обвинение в разбое напавшему на председателя ЦИК Эллу Памфилову в Подмосковье.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представительница Басманного суда Москвы.Собеседница агентства подчеркнула, что к ним поступило ходатайство СКР об аресте до 6 ноября Бахыта Карабалаева, которого следственные органы обвиняют в разбое с проникновением в жилище. Максимальное наказание по этой уголовной статье предусматривает 12 лет лишения свободы.В ночь на 6 сентября неизвестный мужчина проник в дом Памфиловой, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером.Вскоре по горячим следам оперативники МВД РФ по Московской области задержали неработающего уроженца Казахстана 1983 года рождения. Карабалаев на допросах не отрицал свою причастность к нападению на руководителя Центризбиркома.