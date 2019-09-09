Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается вступить в брак с режиссером Константином Богомоловым, ответила на появившиеся ранее в ряде СМИ предположения о ее беременности. Собчак заявила о нежелании поддерживать этот дешевый хайп. Поэтому скажу просто — это неправда, - ответила она.

Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается вступить в брак с режиссером Константином Богомоловым, ответила на появившиеся ранее в ряде СМИ предположения о ее беременности.Собчак на это отреагировала словами о нежелании "поддерживать этот дешевый хайп". "Поэтому скажу просто — это неправда", — приводит ее слова телеграм-канал издания Tatler.У Собчак есть сын, рожденный в браке с Максимом Виторганом. Сейчас ему два года. Виторган и Собчак развелись в июне, но, как сказала Ксения, она хорошо относится к бывшему мужу и не будет препятствовать его общению с сыном, передает РИА Новости.Свадьба с Богомоловым должна состояться 13 сентября. Детали торжества пока держатся в секрете, но в прессу просочились сведения, что обойдется оно молодоженам в сумму не меньше 10 миллионов рублей.