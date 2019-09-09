Ксения Собчак прокомментировала информацию о своей второй беременности. Скандально известная телеведущая оказалась категорична.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2019-sobchak-vystupila-s-zayavleniem-o-vtoroj-beremennosti.html" target="_blank">Собчак выступила с заявлением о второй беременности</a> - Ксения Собчак прокомментировала информацию о своей второй беременности. Скандально известная телеведущая оказалась категорична.
[url=https://33live.ru/novosti/09-09-2019-sobchak-vystupila-s-zayavleniem-o-vtoroj-beremennosti.html]Собчак выступила с заявлением о второй беременности[/url] - Ксения Собчак прокомментировала информацию о своей второй беременности. Скандально известная телеведущая оказалась категорична.