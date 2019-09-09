Злоумышленник, взяв автомобиль в аренду, передал его неизвестным лицам для дальнейшей продажи...

Оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Академическому району задержан 41-летний приезжий, подозреваемый в мошенничестве.В дежурную часть обратился житель столицы с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что заключил договор аренды с последующим выкупом своего автомобиля «Фольцваген» с ранее незнакомым мужчиной. В течение нескольких дней арендатор оплачивал услугу, однако через некоторое время деньги перестали поступать на счет потерпевшего, а арендатор перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска задержал подозреваемого. Установлено, что злоумышленник, взяв автомобиль в аренду, передал его неизвестным лицам для дальнейшей продажи.Следственным отделением ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В ближайшее время автомобиль будет возвращен владельцу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56