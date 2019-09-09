Четверть часа потребовалось сотрудникам пожарной охраны из Татарстана, чтобы вызволить мужчину, угодившего в выгребную яму на автовокзале. Как сообщили в МЧС, человек попытался достать паспорт, упавший в туалет, но после неудачной попытки спасать пришлось уже его самого.

Пресс-служба МЧС по Татарстану отчиталась о спасении человека, попавшего в нестандартную ситуацию.Как сообщили в ведомстве, мужчина умудрился уронить паспорт в выгребную яму общественного туалета на автовокзале в поселке Камские Поляны, расположенном в Нижнекамском районе Республики Татарстан.Не смирившись с утратой, владелец документа решил спасти его, однако провалился следом за паспортом.Очевидцы связалась со спасательной службой и прибывшие на место незаурядного ЧП пожарные вызволили пленника. Операция по извлечению мужчины заняла около 15 минут.Удалось ли достать паспорт – не уточняется.