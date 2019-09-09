Мужчина рассказал, что на детской площадке возле дома на Зарайской улице он обнаружил змею...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Рязанскому району на детской площадке помогли поймать змею.В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на детской площадке возле дома на Зарайской улице он обнаружил змею.Прибывшие на место полицейские огородили площадку и вызвали сотрудников МЧС, которые отловили змею и в дальнейшем передадут ее в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливается владелец рептилии.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18