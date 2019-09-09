Мужчина рассказал, что на детской площадке возле дома на Зарайской улице он обнаружил змею...
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Рязанскому району на детской площадке помогли поймать змею.
В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на детской площадке возле дома на Зарайской улице он обнаружил змею.
Прибывшие на место полицейские огородили площадку и вызвали сотрудников МЧС, которые отловили змею и в дальнейшем передадут ее в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливается владелец рептилии.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
(495) 709-18-18