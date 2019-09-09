Владивосток покроют новые дороги. В городе заработал новый асфальтобетонный завод высокой производительности. Теперь стало возможным делать качественный продукт в сжатые сроки. Профессионалов искали по всей России, на предприятии работает более 45 специалистов. Сейчас штат полностью укомплектован и готов к работе. И, несмотря на то, что завод только открылся, заказы уже есть.

Владивосток покроют новые дороги. В городе заработал новый асфальтобетонный завод высокой производительности. Теперь стало возможным делать качественный продукт в сжатые сроки. Профессионалов искали по всей России, на предприятии работает более 45 специалистов. Сейчас штат полностью укомплектован и готов к работе. И, несмотря на то, что завод только открылся, заказы уже есть.Новый завод — единственное в городе предприятие в производительностью 210 тонн асфальта в час. Для примера, это - три железнодорожных вагона. Завод способен работать, как на природном газу, так и на нефти и мазуте. Производить стабильно качественную смесь позволяет полностью автоматизированное оборудование. Генеральный директор ООО "Тайгер Микс" Илья Немальцын считает, что экология важнейший аспект при выборе завода. Предприятие оборудовано системой специальных фильтров.Как сообщает "Вести Приморье", технология приготовления продукта у всех заводов одинаковая — в правильных пропорциях смешиваются щебень, битум и песок. Алексей Сысоев, генеральный директор ООО "Востокцемент" отмечает, асфальтобетон будет самый качественный, если компоненты будут соответствовать. Кроме того, высокая скорость отгрузки материала позволит в нестабильных климатических условиях региона быстрее укладывать дорожное покрытие.