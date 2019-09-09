Президента США скорее веселит, чем пугает, конкуренция внутри республиканской партии перед предстоящими праймериз.

Президента США скорее веселит, чем пугает, конкуренция внутри республиканской партии перед предстоящими праймериз.Когда накануне в числе кандидатов, желающих составить Дональду Трампу внутрипартийную конкуренцию, прибыло, и их стало уже трое, действующий президент не мог удержаться от сарказма.Он заявил, что неудачники, провалившиеся на прежних местах, теперь попробуют свои силы в борьбе с ним.Особо эмоционально Трамп высказался в адрес последнего из кандидатов — бывшего губернатора Южной Каролины Марка Сэнфорда, тем более, что тот сам не верит в успех своего предприятия.Когда журналист Fox News спросил Сэнфорда, зачем он ввязывается в безнадежную драку, тот выдал философскую сентенцию, определив свою попытку, как первый шаг на большом пути.Однако, учитывая 59 летний возраст Сэнфорда и его последние политические потери, не вполне понятно, о каком пути он грезит.Трамп в оценке перспектив своего соперника был ещё более категоричен. Он вспомнил, как Сэнфорд однажды 10 лет назад пропал без вести и был даже объявлен в федеральный розыск, когда выяснилось, что он, якобы отправился в рискованный тур в горы Аппалачи.Вскоре губернатор объявился. Он прилетел от своей любовницы, проживавшей в Аргентине, и на пресс-конференции сам признался в обмане жены.Трамп с иронией вспоминает, как опубликовав всего одно сообщение в Twitter в поддержку соперника Сэнфорда, он лишил того возможности переизбраться на губернаторский пост.Вместе со Сэнфордом под огонь трамповских насмешек попали и два других претендента на соперничество. Это бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд и бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш."Три балбеса, все с треском провалившиеся кандидаты", — написал в Twitter Трамп.Обидное сравнение с Three Stooges, группой из трёх актёров, почти полвека веселивших своими скетчами американцев с экранов, и чем-то напоминающих привычное российским зрителям трио Вицин, Никулин и Моргунов, даёт понять, как Трамп относится к предстоящим праймериз.Удивительная, на первый взгляд, способность досаждать не только соперникам из стана демократов, но и однопартийцам, не только не мешает Трампу сохранять свой рейтинг, но и отчасти завоёвывает ему голоса тех избирателей, которые давно хотели бы выхода за рамки двухпартийных постановок на президентских выборах.Роль "анфан террибля" позволила Трампу занять Овальный кабинет в 2016 году, и он от неё не намерен отступать.