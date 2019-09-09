Двое детей и взрослый получили травмы в результате столкновения школьного автобуса и внедорожника. По предварительным данным, джип нарушил правила дорожного движения и попытался совершить обгон в неположенном месте.

Днем в понедельник, 9 сентября, в районе деревни Малая Ерыкла Яльчикского района Чувашской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей.В настоящее время известно, что ПАЗ столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. После удара автобус оказался в кювете.По предварительным данным, водитель внедорожника попытался совершить обгон в неположенном месте и врезался в поворачивавшее транспортное средство в салоне которого находились 20 детей.В результате аварии пострадали три человека: 12-летний мальчик, 16-летняя девочка и мужчина, находившийся за рулем автобуса.Полицейским предстоит установить все обстоятельства ДТП и определить степень вины его участников.