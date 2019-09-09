Глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович сообщил, что президентский совет FIDE одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов, который должен состояться в 2020 году.

Глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович сообщил, что президентский совет FIDE одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов, который должен состояться в 2020 году."Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году", – цитирует Дворковича ТАСС.Сроки проведения турнира пока не оглашаются. Его победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону.