В Прямой эфир пришла бывший майор полиции из Орла Наталья Башкатова. Это она три года назад сказала женщине, вызвавшей полицию, ставшие резонансными слова: Если вас убьют, мы обязательно приедем, труп опишем. Через полчаса женщину действительно убили, но Башкатова виновной себя не считает.

В "Прямой эфир" пришла бывший старший участковый уполномоченный майор полиции из Орла Наталья Башкатова. Это она три года назад сказала женщине, вызвавшей полицию, ставшие резонансными слова: "Если вас убьют, мы обязательно приедем, труп опишем. Не переживайте".Буквально через полчаса после этого Яну Савчук действительно убил ее бывший сожитель, история вызвала возмущение в обществе, а Башкатова получила два года за то, что она не предотвратила убийство. Наталья своей вины не признает.Спустя три года после трагедии в студии программы Башкатова впервые откровенно рассказала, что произошло в тот роковой день.По ее словам, Яна вызвала полицию, и Наталья была в составе следственно-оперативной группы, которая приехала по адресу.Яна Савчук пояснила, что вызвала полицию на всякий случай, поскольку ей надо забрать вещи от бывшего сожителя, но она опасается его мести.При этом Савчук, по словам Башкатовой, неоднократно спросила, что будет, если ее убьют. На что Наталья в итоге и сказала фразу, которая вскоре разошлась по СМИ.В свое оправдание Башкатова говорит, что бывший сожитель Яны Андрей Бочков в какой-то момент действительно появился в квартире, и они начали ссориться, но когда полиция уезжала, конфликт был исчерпан.Наталья говорит, что Яна написала заявление об угрозе убийством, но при этом сама же подписала слова о том, что конфликт урегулирован, и сказала полицейским, что в их присутствии больше не нуждается.Трагедия произошла позже – после того, как опергруппа уехала. А через полчаса этой же следственно-оперативной группе пришлось выезжать описывать труп.Башкатова считает, что ей упрекать себя не в чем – она "все сделала правильно", не нарушив ни одного приказа, ни одной инструкции."Никто не хочет разобраться", — жалуется Башкатова.Родители убитой женщины, со своей стороны, уверены, что она должна была спасти человека, поскольку это прямая обязанность полицейского."Она даже не раскаялась. Элементарно сказала бы: я вам просто сочувствую", — говорят родители Яны и считают, что Наталье стоило "посидеть, чтобы неповадно было остальным".Мнения в студии программы разделились. Одни считают, что Башкатову надо было наказать за халатность, другие же не видят в ее действиях нарушения закона, а отправлять в тюрьму за бестактную фразу нереально.Что еще рассказывает бывшая сотрудница полиции о том роковом дне? Почему родители Яны, зная о буйном характере ранее судимого сожителя дочери, не помогли ей подстраховаться в момент ухода?Зачем женщина написала фразу о том, что конфликт улажен? И могла ли чем действительно Башкатова в тот момент помочь Савчук?Эхо резонансной трагедии, произошедшей в ноябре 2016 года в Орле, а также истории "без вины виноватых" обвиняемых завуча школы Елены Погоржальской и врача Олега Баскакова, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".