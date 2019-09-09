Помимо этого, IT-компания благоустраивает всю территорию Энергетика, на которой расположили объекты компании

Помимо этого, IT-компания благоустраивает всю территорию Энергетика, на которой расположили объекты компанииВ микрорайоне Энергетик города Владимира появилась новая улица, которую назвали в честь поисковика «Яндекс». Топонимисты решили, что она будет «Поисковая».Именно в этом месте 4 года назад компания «Яндекс» начала строительство центра обработки данных во Владимирской области. Сейчас компания готовит к запуску уже вторую очередь. Помимо этого, IT-компания благоустраивает всю территорию Энергетика, на которой расположили объекты компании.Учитывая большие инвестиции в экономику региона и города Владимира, члены топонимической комиссии согласились с предложением назвать улицу в честь поисковика.