В овраге в болотистой местности удалось найти 4-летнего Илью из деревни Березовка Красноярского края. Мальчик пропал со двора дома, когда мать занялась двумя младшими детьми. Отец Ильи незадолго до этого ушел в лес за грибами. Илья решил пойти вслед за ним, но заблудился.

Благополучно завершились поиски 4-летнего Ильи из деревни Березовка Красноярского края. Мальчик пропал со двора дома, когда мать оставила его с 3-летним братом, а сама занялась двумя младшими детьми.Отец Ильи незадолго до этого ушел в лес за грибами. Вероятно, мальчик хотел пойти с ним, но тот его не взял. Когда через полчаса мать вышла из дома, Ильи уже не было, а его 3-летний братик, конечно, ничего толком объяснить не мог.Как выяснилось позже, ребенок сам обулся в резиновые сапожки и через калитку в огороде ушел в лес.К вечеру в Березовке уже были несколько сотен полицейских, спасателей и волонтеров – некоторые приехали даже из Красноярска.Ребенка искали весь вечер 5-го и все утро 6 сентября. Нашел его к 13-ти часам примерно в полутора километрах от родной деревни один из полицейских.Он увидел ребенка в глубоком овраге в болотистой местности. Видимо, Илья упал в него и не смог самостоятельно выбраться.Мальчика достали веревочным тросом – он был замерзшим и промокшим, пишет "Комсомолка". Малыша укутали в теплую одежду, накормили и повезли в райбольницу.Медики осмотрели ребенка и сказали, что он здоров, но для профилактики Илью все-таки оставили в больнице на пару дней.Ранее сообщалось о поисках девочки под Нижним Новгородом и мальчика под Омском, которые тоже заблудились в лесу, но благодаря оперативным поискам спасателей, правоохранителей и добровольцев были найдены живыми и относительно здоровыми.