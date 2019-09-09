УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Лиханова Тимофея Максимовича, 15.01.2008 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Лиханова Тимофея Максимовича, 15.01.2008 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 09.09.2019.Мальчик ушел от школы № 571, расположенной на Большой Очаковской улице. У станции метро «Озерная» он был около 15.00, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 12-13 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.Был одет: в светлую футболку, джинсовую куртку и брюки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11, 8 (495) 437-58-02 или «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93