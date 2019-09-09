В минувшее воскресенье в столице прошло голосование по новому составу Мосгордумы. Как российские, так и зарубежные эксперты отметили высокий уровень подготовки и проведения выборов, а также успех эксперимента по внедрению электронного голосования. В обновленный городской парламент попали те, кто работал с избирателями и доносил до людей свое мнение, а не устраивал скандалы в собственных корыстных целях, подчеркнули аналитики.

В минувшее воскресенье в столице прошло голосование по новому составу Мосгордумы. Как российские, так и зарубежные эксперты отметили высокий уровень подготовки и проведения выборов, а также успех эксперимента по внедрению электронного голосования. В обновленный городской парламент попали те, кто работал с избирателями и доносил до людей свое мнение, а не устраивал скандалы в собственных корыстных целях, подчеркнули аналитики.нешуточные страстиКак сообщили в Московской городской избирательной комиссии,после обработки 100% протоколов явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.Голосование прошло с минимальным количеством нарушений. По словам главыМосгоризбиркома Валентина Горбунова, жалоб от наблюдателей и комиссий непоступало.Новый, седьмой по счету состав столичного парламентапредставляет интересы всех горожан. В Мосгордуму попали люди самых разныхвзглядов – от либералов, которых явно не хватало в прошлых созывах, до ярых коммунистов.Большинство в новом составе парламента получилисамовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией", уточнила главаЦентризбиркома Элла Памфилова. В седьмой Мосгордуме они станут большинством,заняв 25 из 45 мест, то есть более половины.Так, в избирательном округе №1 победу одержал самовыдвиженецАндрей Титов, в четвертом округе сильнее всех оказалась спортсменка ителеведущая Мария Киселева, избиратели в пятом округе отдали предпочтениетелеведущему Роману Бабаяну, в округе №25 выиграла Людмила Стебенкова, а в 41-мокруге – Евгений Герасимов.Неплохо выступили и представители оппозиции. Они получат 20мест в обновленном парламенте. Можно сказать, что КПРФ,"Яблоко" и "Справедливая Россия" победили там, гдевыставили сильных и ярких кандидатов.Итоги выборов прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Пословам градоначальника, страсти в столице творились нешуточные. Он поздравилнародных избранников и выразил надежду на конструктивную работу на благомосквичей."Думастала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользугородскому парламенту", – подчеркнул Собянин.На уровне мировых мегаполисовЯвка на вчерашних выборах составила 21,77%. Это чуть вышерезультатов 2014 года, когда к избирательным урнам пришло чуть более 21%имеющих право голова москвичей. В невысокой явке в столице нет ничегоудивительного: она соответствует уровню европейских и американских мегаполисов,отмечают эксперты."Это характерно для выборов муниципальных,региональных. Понятно, что на выборах, скажем, мэра, явка выше, когда выбираютпредставительную власть – явка ниже", – пояснил политолог ЕвгенийМинченко.В свою очередь, политический аналитик Александр Асафаровуверен, что на явку повлиял климатический фактор, а также празднование Дня города."Хорошая погода в Москве, продолжающееся прекрасное лето, которое,конечно, часть избирателей оставило на дачах. Они уехали. Плюс, у нас жеколоссальный день города проходит, колоссальный праздник", – пояснилэксперт.На одном языке с молодежьюОдной из главных интриг прошедших выборов было электронноеголосование. В столице оно проводилось в формате эксперимента. Передорганизаторами стояла важная и крайне ответственная задача, ведь от успехаонлайн-голосования в Москве зависело внедрение системы уже в общероссийскоммасштабе.Сейчас уже без всякого сомнения можно сказать: экспериментпрошел с большим успехом и показал отличные результаты. Явка на электронномголосовании более чем в четыре раза превысила общегородской результат идостигла 92%, при этом серьезных сбоев не было. "Думаю, рано или поздно мыпридем и к электронному голосованию, и к электронному сбору подписей", -полагает Евгений Минченко.Одно из главных преимуществ онлайн-голосования – удобство,отмечают эксперты. "Ты зарегистрировался и в любом месте, где бы ты ненаходился, в установленное время можешь проголосовать", – пояснилпредседатель Фонда правления развития гражданского общества Константин Костин.По его мнению, традиционная процедура голосования не сможетсуществовать в современных демократических системах, поэтому по всему мирунаблюдается падение явки. С новым поколением нужно говорить на одном языке и предлагатьему современные способы политической активности, подчеркнул Костин. Электронноеголосование прекрасно для этого подходит.Эксперт призвал не придавать сбоям особого значения. Оннапомнил, что при введении КОИБов было немало проблем, но теперь ими оснащеныбольшинство участков Москвы.Достучаться до людейВ целом, подвели итоги аналитики, победу на выборах одержалтот, кто сумел погрузиться в локальные городские проблемы, а не использовалпредвыборную кампанию для нагнетения протестных настроений в собственных целях."Люди понимают, что Мосгордума – это не место для космических вопросов ивопросов страны. Это про жизнь двора, это про жизнь района", – подчеркнулРоман Романов.В свою очередь, Александр Асафов дал высокую оценку такназываемой подписной кампании. Плюс в том, уверен эксперт, что кандидаты личнообщаются с избирателями, убеждают их поставить подпись за выдвижение. Особенноэксперт отметил инициативу единороссов: они отказались от парламентскогопреимущества и вместе с остальными отправились собирать подписи."Как раз во время подписной кампании они должны былилично прийти к большому количеству своих избирателей, чтобы с нимипознакомиться и рассказать о себе: почему нужно в перспективе голосовать именноза них. А так, конечно, агитация в этом году, в этом политическом сезоне, была,по-моему, максимально широкая", – рассказал Асафов.В итоге кампания получилась яркая и интересная, резюмировалполитолог. А те, кто заранее нагнетал негатив, в выборах участвовать, по всейвидимости, не хотели, предположил эксперт."Умное голосование" не помоглоОчередную неудачу потерпела "несистемная"оппозиция. В этот раз она предложила избирателям так называемое умноеголосование с определенным списком кандидатов. Но стратегия"борцов с режимом" провалилась, констатировали эксперты."Они не смогли мобилизовать дополнительный протестныйэлекторат и те результаты, которые мы увидим на отдельных округах, это ужедополнительная мобилизация внутри тех 20%, которые традиционно приходят навыборы", – пояснил социолог и политический консультант Роман Романов.По словам Константина Костина, организаторы "умногоголосования" рассчитывали, что смогут направить 10% новых избирателей внужном для себя направлении. "Но мы видим, что эти 10% не появились научастках, соответственно, и направлять было особо некого", – констатировалэксперт. А Евгений Минченко назвал стратегию "несистемной" оппозиции"хитрым голосованием".Взгляд со стороныПоложительно об избирательной кампании в Мосгордумувысказались и зарубежные эксперты. Так, профессор Школы международныхисследований в Париже Патрик Бруно назвал электронное голосование способомпривлечь молодежь на выборы.Другой французский эксперт, Вероника Руэз, отметила, что вее стране электронного голосования пока нет. "Но нам показали, как этасистема работает. Особенно приятно, что французский специалист давал советы поулучшению этой системы", – сказала наблюдатель.Эксперт Педро Маурино из Испании приезжает на российскиевыборы уже девять лет. Он отметил огромный прогресс избирательной системыРоссии, подчеркнув, что с каждым годом выборы становятся прозрачнее иинтереснее.Доволен избирательной кампанией остался и наблюдатель изИталии Альберто Бьянко. "В прошлом году я был в Москве на мэрских выборах,и сегодня я вижу, сколько изменений произошло, новые технологии были примененыв различных сферах. Впечатление позитивное", – сказал наблюдатель.