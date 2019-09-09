Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400 Триумф в течение ближайших полутора лет.

Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" в течение ближайших полутора лет. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.По его словам, Нью-Дели уже внес предоплату по действующему контракту: "Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено. Там, по-моему, около 18-19 месяцев".Таким образом, поставки С-400 в Индию ускоряются. Ранее сообщалось, что это займет до пяти лет после внесения аванса.Нью-Дели объявил о намерении приобрести новейшие российские зенитно-ракетные комплексы в 2015 году, а в прошлом — был подписан контракт на поставку пяти полков общей стоимостью почти пять с половиной миллиардов долларов, передает "Россия 24". Такие намерения вызвали недовольство Вашингтона, который всячески давит на Индию, чтобы та отказалась от сделки, как это было и в случае с Турцией. Но Анкара не поддалась на угрозы и шантаж.Контракты на поставку С-400 Москва также подписала с Пекином.