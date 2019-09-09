С территории одного из кафе на улице Новый Арбат неизвестный выдернул из земли и пытался похитить саженец декоративного дерева...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения хвойного дерева – туи.В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя столицы. Мужчина сообщил, что с территории одного из кафе на улице Новый Арбат неизвестный мужчина выдернул из земли и пытался похитить саженец декоративного дерева.Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого – 40-летнего жителя столицы. Саженец дерева был изъят.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60