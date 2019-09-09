В Краснодарском крае четверо членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП. Об этом на заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она предложила почтить память погибших минутой молчания и пообещала, что их семьям будет оказана помощь. Люди погибли на служебном посту, - сказала она.

В Краснодарском крае четверо членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Авария произошла в Отрадненском районе края. Столкнулись две иномарки. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречку одной из легковушек.В одной из машин находились председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и трое членов комиссии. Они ехали в территориальную комиссию с избирательной документацией. В результате аварии все они погибли. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим.Памфилова предложила почтить память погибших минутой молчания."Фактически люди погибли на служебном посту", — сказала Памфилова.Она сообщила, что семьям погибших будет оказана материальная помощь по линии ЦИК.