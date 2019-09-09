Мексиканская банда поймала подозреваемого насильника, чтобы наказать его за действия сексуального характера. В качестве профилактики ребята выбрали жестокий метод — кастрацию с помощью питбуля. Весь процесс был запечатлен на видео, а затем распространен на просторах Интернета, чтобы предостеречь от преступных намерений других насильников.

Мексиканская банда поймала подозреваемого насильника, чтобы наказать его за действия сексуального характера. В качестве профилактики ребята выбрали жестокий метод — кастрацию с помощью питбуля. Весь процесс был запечатлен на видео, а затем распространен на просторах Интернета, чтобы потенциальные насильники испугались увиденного.Уровень изнасилований в Мексике составляет 12,6 случаев на 100 тысяч населения. Кроме того, в данной стране самый высокий уровень убийств в мире — 17 тысяч человек только за минувшую половину 2019 года.Как сообщает Daily Mail, пострадавшему 30 лет. На ужасающих кадрах видно, как мужчину раздели догола, надели наручники, прижали к земле, а затем натравили на него питбуля. Собака начала калечить гениталии предполагаемого насильника. На видеоролике слышно, как мужчина кричит: "Стой, оставь меня сейчас", но банда не останавливает пса и лишь наблюдает за происходящим. Впоследствии появляется и второй питбуль, но другое животное не проявляет агрессии к человеку.Видео с жестокими пытками появилось в Интернете в августе 2019 года. Местные СМИ отмечают, что в последние годы в Мексике все чаще фиксируются подобные "уроки". Нет информации о том, выжил ли пострадавший после случившегося или нет.