Фигурант срубил деревья, которые планировал использовать для отопления дома.

2 сентября следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).Днем ранее в ОМВД России по Меленковскому району обратился работник одного из местных лесничеств, сообщивший, что обнаружил вырубленный участок леса общим объемом четыре кубических метра.По горячим следам сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали злоумышленника.Фигурант пояснил, что ранее получал официальное разрешение на заготовку древесины, однако, когда срок действия закончился, решил не продлевать его, а провести рубку самостоятельно. Спиленные 12 сырорастущих деревьев березы подозреваемый планировал использовать для отопления дома.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.