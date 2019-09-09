Спиленные 12 сырорастущих деревьев березы он планировал использовать для отопления дома

Спиленные 12 сырорастущих деревьев березы он планировал использовать для отопления домаЖителя Меленковского района подозревают в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В полицию обратился работник одного из местных лесничеств, рассказавший, что обнаружил вырубленный участок леса общим объемом 4 кубических метра.По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника.Мужчина пояснил, что ранее получал официальное разрешение на заготовку древесины, однако срок действия закончился, а он решил не продлевать его. Спиленные 12 сырорастущих деревьев березы он планировал использовать для отопления дома.Расследование уголовного дела продолжается.