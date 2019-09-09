Злоумышленники проникли в помещение банка, отжав входную дверь, и похитили оттуда банкомат с денежными средствами...

«Следственным управлением УВД по ВАО окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых соучастников, обвиняемых в краже банкомата из кредитного учреждения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение от охранного предприятия о краже банковского терминала из помещения банка, расположенного на Большой Черкизовской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что неизвестные проникли в помещение банка, отжав входную дверь, и похитили оттуда банкомат с денежными средствами. Материальный ущерб составил 290 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались неоднократно судимые приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 40 лет.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53