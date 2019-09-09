Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, КПРФ занимает 13 мест, члены партий Яблоко и Справедливая Россия лидируют в трех округах. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки ста процентов протоколов. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.На втором месте КПРФ (коммунисты получили 13 мандатов). По три мандата получили "Справедливая Россия" и "Яблоко"​​​. Явка избирателей на выборах составила 21,77 процента. Горбунов отметил, что явка немного выше, чем была на предыдущих выборах в Мосгордуму (тогда она составила 21,04 процента).Заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что контрольный ручной пересчет результатов голосования показал 100-процентное совпадение с результатами КОИБов.Между тем секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский признал свой проигрыш. "Проиграли и все", — сказал он РИА Новости. По его словам, команда работала на "отлично", но избиратели решили по-другому."Люди голосуют сердцем, не умом. Значит, они решили, что им нужен другой кандидат", — сказал Метельский.В 15-м столичном округе победил кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов, набрав 42,16 процента голосов. Метельский получил лишь 31,86 процента.