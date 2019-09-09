Национальный парк Водлозерский получил надежную защиту от пожаров. Здесь появилась система видео-мониторинга, позволяющая быстро обнаружить очаг возгорания. Об этом сообщает ГТРК Карелия.

Национальный парк "Водлозерский" получил надежную защиту от пожаров. Здесь появилась система видео-мониторинга, позволяющая быстро обнаружить очаг возгорания. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".В систему "Лесохранитель" входят четыре камеры высокого разрешения и специальное программное обеспечение. Как рассказали в пресс-службе заповедника, передавать изображение территории камеры будут в автоматическом режиме. Работать они будут круглосуточно, охватывая район в 360 градусов и расстояние до 25 километров.Как только "разведчик" обнаружит дым или начало возгорания, сигнал об этом тут же автоматически будет передан диспетчеру. Примечательно, что работают камеры, питаясь энергией от солнечных батарей.