Три человека погибли и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в нидерландском городе Дордрехт.

Три человека погибли и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в нидерландском городе Дордрехт на юге страны.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в полиции королевства.Отмечается, что были убиты двое детей и мужчина. Пулевые ранения получила женщина, которая была экстренно госпитализирована в критическом состоянии.В полиции не исключают, что трагедия произошла из-за семейного конфликта.